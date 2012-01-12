Милиция проверяет инцидент возле колонии Тимошенко

В Харькове милиция проводит проверку инцидента с партийными палатками ВО «Батьківщина», установленными вчера неподалеку от Качановской исправительной колонии, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В ОСО отметили, что с заявлением о том, что неизвестные лица похитили его собственные палатки, в Коминтерновский райотдел милиции обратился один из активистов ВО «Батьківщина».

По словам заявителя, 10 января 2012 около 10:00 агитационные палатки были установлены активистами Червонозаводской районной партийной организации политической партии ВО «Батьківщина». Около 13:00 не известные ему люди, одетые в зеленые строительные жилеты, собрали палатки, погрузили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

«На данный момент работниками Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по указанному факту проводится проверка», - заметили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, 10 января утром на расстоянии нескольких сотен метров от Качановской колонии, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, активисты «Батьківщини» установили две палатки для сбора подписей за выдвижение ее кандидатуры на соискание Нобелевской премии мира. Во второй половине дня несколько мужчин, одетых в форму работников коммунальных служб, демонтировали палатки. По данным пресс-службы Харьковского городского совета, палатки снесены по решению Харьковского окружного административного суда, который 6 января запретил пикетировать колонию.