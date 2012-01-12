Луцкие комсомольцы пикетировали горсовет

Депутаты Луцкого городского совета не поддержали протест прокурора на запрещение использования в городе советской символики.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, за такое решение во время внеочередной сессии городского совета 10 января проголосовали 28 из 50 депутатов.

Заместитель начальника юридического отдела городского совета Ольга ГАМАСКОВА заметила, что принятое депутатами в апреле 2011 года решение «О запрещении размещения советской символики в г. Луцке» противоречит положениям Конституции Украины и ряду действующих нормативно-правовых актов. По ее словам, в разработанном юридическим отделом городского совета проекте решения предлагается поддержать протест прокуратуры Луцка от 27 декабря 2011 года на упомянутое решение.

У депутатов этот вопрос вызвал живое обсуждение, после чего они перешли к голосованию. Сначала на рассмотрение депутатов городской председатель Николай РОМАНЮК поставил проект решения, подготовленный юридическим отделом городского совета, которым предлагалось поддержать протест прокуратуры города Луцка. Однако депутаты его не поддержали.

Потом на голосование был внесен проект решения от постоянной комиссии городского совета по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, депутатской деятельности, этики и регламента, которым предлагалось отклонить протест прокуратуры Луцка. За этот документ проголосовали большинство депутатов.

Во время заседания сессии под стенами городского совета около 10 активистов городской комсомольской организации проводили пикет.