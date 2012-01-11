Кожемякин уверяет, что из фракции членов УСДП гнать не будут

Председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заверяет, что исключение из фракции Наталии КОРОЛЕВСКОЙ и других депутатов - членов Украинской социал-демократической партии - не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, комментируя по просьбе журналистов сообщение, что сегодня на вечернем заседании фракции должно состояться исключение из «БЮТ-Батьківщини» некоторых депутатов, в частности, председателя УСДП Н.КОРОЛЕВСКОЙ и тех, кто вошел в политсовет УСДП.

«Очень хорошо, когда в СМИ публикуется правдивая информация, но когда неправдивая – это дезинформация», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он подтвердил, что сегодня в 18.00 должно состояться заседание фракции для определения заданий депутатам от «БЮТ-Батьківщини» на последующие три недели, поскольку это будет непленарный период.

Кроме того, он заметил, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ сейчас находится за границей. «И мы никакие действия о том, что вы сказали, не планируем», - добавил А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Н.КОРОЛЕВСКАЯ возглавила Украинскую социал-демократическую партию, а народные депутаты Евгений СУСЛОВ и Алексей ЛОГВИНЕНКО вошли в политсовет этой партии.

УСДП является участником Блока Юлии Тимошенко вместе с партиями «Батьківщина» и ПРП.