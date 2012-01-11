Свидетель: водитель Луценко получил квартиру законно

Начальник отдела учета и распределения жилья Печерской райгосадминистрации города Киева Виктор КОТИК утверждает, что квартира водителю экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Леониду ПРИСТУПЛЮКУ предоставлялась на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОТИК заявил сегодня в Печерском районном суде Киева, где допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО.

«Распоряжение, которым было предоставлено право Л.ПРИСТУПЛЮКУ на заселение в квартиру было принято в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сказал В.КОТИК. При этом он отметил, что предоставленная Л.ПРИСТУПЛЮКА жилая площадь выделялась ему для временного проживания, и он не имел на нее права собственности.

Также свидетель отметил, что никаких указаний относительно выделения Л.ПРИСТУПЛЮКУ жилья от экс-министра или от третьих лиц он не получал, давление на него не оказывалось.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.