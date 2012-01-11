Азаров назвал серьезный фактор риска для украинской экономики

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что новая волна кризиса в странах Европейского Союза станет серьезным фактором риска для украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом премьер напомнил недавнее заявление Президента Франции Николя САРКОЗИ о том, что Европа может быть «снесена кризисом».

«Европа может быть снесена кризисом, - недавно заявил Президент Франции Н.САРКОЗИ. Повлияет ли кризис в Европе на нашу экономику? Безусловно, для нас это огромный фактор риска. Однако наша страна начинает новый год в значительно лучших условиях, чем те, которые у нас были два года назад», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что дефицит госбюджета Украины за прошлый год составит приблизительно 1,7% ВВП, а уровень госдолга по итогу года составляет 27,4% ВВП.