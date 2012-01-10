Ванникова возмутилась, что СМИ отправили Ющенко по мажоритарке

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет выдвигать свою кандидатуру в мажоритарном округе на выборах в Верховную Раду в 2012 году.

Об этом заявила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на своей странице в Facebook, комментируя сообщение некоторых СМИ со ссылкой на источники в «Нашей Украине» о том, что В.ЮЩЕНКО может выдвинуть свою кандидатуру по мажоритарному округу в Тернополе, и от его имени ведутся переговоры с представителями ВО «Свобода», чтобы те не выставляли своих кандидатов в этом округе.

«Компетентно и сбалансировано сообщаю: Виктор ЮЩЕНКО не идет по мажоритарке и поручений вести переговоры с ВО "Свобода" никому не давал», - написала она.

И.ВАННИКОВА раскритиковала работу журналистов, которые распространили эту информацию со ссылкой на сомнительные источники, и даже не смогли позвонить по телефону ей, как пресс-секретарю В.ЮЩЕНКО, чтобы подтвердить эту информацию.

«В очередной раз поразила буйная фантазия неизвестных "осведомленных" источников в партии "Наша Украина"... Странно, что такое авторитетное издание ставит главной новостью очередной бред, достижение по технологии "одна баба сказала". У меня вопрос, уже риторический, относительно профессиональности и компетентности людей, называющих себя журналистами и претендующих на формирование общественного мнения. Неужели так тяжело проверить эту информацию в открытых источниках - конкретно, у меня!!!», - пишет И.ВАННИКОВА.