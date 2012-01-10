Конкурс знатоков и почитателей пива «Народный Дегустатор»
С 23 января по 10 февраля 2012 года в Украине пройдет национальный конкурс «Народный Дегустатор». Во время конкурса знатоки и почитатели пива будут соревноваться в умении распознавать пивные вкусы.
Отборочные этапы конкурса пройдут в семи городах Украины:
23 января - в Чернигове
25 января - в Николаеве
27 января - в Харькове
30 января - в Донецке
1 февраля – в Запорожье
3 февраля – во Львове
6 февраля – в Киеве.
10 февраля в столице состоится финал конкурса, на котором победители региональных этапов конкурса будут соревноваться за звание «Народный Дегустатор».
Победителя соревнования ждет возможность получения престижной работы и достойного заработка, командировки по Украине и за границу, учеба правилам дегустации за рубежом, почетное звание «Народный Дегустатор» и поездка на двоих на Октоберфест-2012 в Мюнхен.
Национальный конкурс «Народный Дегустатор» проводится ассоциацией «Укрпиво» совместно с компаниями «САН ИнБев Украина» и «Карлсберг Украина».
В национальном конкурсе «Народный Дегустатор» могут принимать участие все желающие, которым исполнилось 20 лет.
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте www.ukrpivo.com и дождаться получения приглашения на «Народную Дегустацию».
За дополнительной информацией просим обращаться:
+380 67 409 32 77
narodny.degustator@gmail.com
Ирина ГОРОВАЯ
PR-менеджер