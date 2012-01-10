Муж Тимошенко просит мир спасти жену от «пыток и издевательств режима»

Александр ТИМОШЕНКО – супруг бывшего премьер-мимнистра Украины Юлии ТИМОШЕНКО – заявляет, что попросил о политическом убежище в Чехии из-за давления и преследования со стороны нынешней украинской власти.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Я был вынужден выехать с Украины и обратиться за политическим убежищем из-за невероятного давления и преследования со стороны нынешней украинской власти – авторитарного режима Президента ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

По его словам, «властный режим в Украине не гнушается никакими грязными методами».

«Им не удалось сломать Юлию ТИМОШЕНКО ни запугиванием, ни судами, ни заключением, ни пытками, и они пошли на еще более гадкие вещи – начали преследовать меня и других членов ее семьи. Я не хочу давать ЯНУКОВИЧУ ни одного дополнительного рычага давления на лидера оппозиции, и для меня политическое убежище - это единственный способ достичь этой цели», - отметил А.ТИМОШЕНКО.

Он призвал лидеров мира спасти экс-премьера Украины с тюрьмы и ввести санкции против руководителей действующей украинской власти.

«Я приехал сюда умолять мир помочь освободить мою жену из тюрьмы, спасти ее от пыток и издевательств режима», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

«Я призываю весь мир понять, что режиму ЯНУКОВИЧА не нужна живая Юлия ТИМОШЕНКО. Я обращаюсь к лидерам всех стран мира с просьбой защитить мою жену от физического уничтожения в застенках режима ЯНУКОВИЧА», - прибавил он.

Супруг экс-премьера отметил, что «в январе 2009 года Юлия ТИМОШЕНКО спасала от холодной зимы всю Европу, поэтому сейчас нужно спасать ее».

«Я призываю страны Европы ввести санкции против руководителей сегодняшней власти, семьи, в частности сыновей ЯНУКОВИЧА, руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, судей и следователей, которые способствовали фальсификации дела против Ю.ТИМОШЕНКО», - попросил он.

«Лидерам стран мира пора наконец-то понять, что ЯНУКОВИЧ и демократия – это несовместимые вещи. Дважды судимый бывший преступник формирует в Украине тоталитарный режим», - заявил А.ТИМОШЕНКО.

Он также отметил, что «режим ЯНУКОВИЧА – это не украинский народ».

«Это кучка бывших бандитов, одетых в Brioni, которые неправдой через манипулирование украинским законодательством обеспечили себе абсолютную власть в стране, обманывают и грабят украинский народ», - заявил супруг Ю.ТИМОШЕНКО.

Он заверил, что «народ не выбирал президента Украины с такими полномочиями, он не давал парламенту такие полномочия».

«Сегодня Юлия ТИМОШЕНКО и другие политические узники находятся в тюрьмах, а ЯНУКОВИЧ вместе со своими сыновьями и хунтой в лице ФИРТАША, ЛЕВОЧКИНА, ХОРОШКОВСКОГО, КУЗЬМИНА грабят украинский народ», - подчеркнул А.ТИМОШЕНКО.

В интервью он также выразил надежду на новую революцию в Украине и то, что Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена и станет президентом.

Как сообщал УНИАН, А.ТИМОШЕНКО получил политическое убежище в Чехии 6 января.