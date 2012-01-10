МИД: украинцев среди погибших во время столкновений в Сирии нет

Граждан Украины среди погибших и пострадавших во время столкновений в Сирии нет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Посольства Украины в Сирийской Арабской Республике.

По информации дипучреждения, ситуация в Сирии остается напряженной. В частности, в течение 7 – 8 января с.г. в населенных пунктах Баср Аль-Харир и Даэл провинции Дараа произошли боевые столкновения повстанцев ССА (Свободная Сирийская Армия) с правительственными войсками, в результате которых потери со стороны последних составляют 11 военнослужащих погибшими, и еще около 20 получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

В ходе проведения спецопераций сирийскими Вооруженными Силами в г. Хомс погибли, по разным оценкам, от 5 до 10 человек.

По предварительным данным, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате этих событий нет.

Посольство продолжает принимать меры для выяснения информации о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших и погибших.