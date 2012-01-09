Экс-посол Чехии: за убежище Тимошенко будут мстить, как когда-то за Данилишина

Экс-посол Чехии в Украине Павел МАША считает, что предоставление политического убежища Александру ТИМОШЕНКО отразится на украинско-чешских отношениях, в первую очередь экономических, как это было в случае с экс-министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ.

Об этом дипломат заявил в интервью Deutsche Welle.

«При том правительственно-бюрократический произволе, который царит в Украине, чешским предпринимателям, заинтересованным в тех или иных государственных заказах, обязательно будут вставлять палки в колеса. Будут мстить, как мстили за политическое убежище Богдану ДАНИЛИШИНУ», - отметил П.МАША.

На вопрос, какие основания имело министерство внутренних дел для того, чтобы предоставить политическое убежище А.ТИМОШЕНКО, экс-посол ответил: «По моим наблюдениям, в министерстве внутренних дел существует две группировки: так называемые «прагматики» и так называемые «идеалисты». Первые, когда речь идет о таких щекотливых делах, как политическое убежище, исходят из экономических интересов, а вторые – больше заботятся об имидже Чехии как традиционной защитнице прав человека. В случае с Александром Тимошенко победили «идеалисты», к которым, между прочим, принадлежит и министр Ян КУБИЦА».

Говоря о некоторых заявлениях из Киева, что А.ТИМОШЕНКО хочет спрятать в Чехии капиталы свои жены, дипломат назвал это бессмыслицей.

«Бессмыслица! Такое заявление лишено логики. А кроме того, по некоторой информации, мысль остаться в Чехии появилась у Александра ТИМОШЕНКО еще до осуждения его жены. Если говорить о мотивах его поведения, то у меня больше доверия к источникам партии «Батькивщина», чем к правительственным», - отметил экс-посол Чехии в Украине.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, супруг экс-премьера Украины А.ТИМОШЕНКО сообщил о получении им политического убежища в Чехии и подаче в Праге документов на регистрацию Международной общественной организации «Батькивщина».