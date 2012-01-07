Франция отмечает 600-летие Жанны д’Арк

Во Франции проходят праздничные мероприятия, посвященные 600-летию со дня рождения национальной героини Жанны д’Арк, которая в ходе Столетней войны, возглавила французские войска и победила англичан.

Торжества привели к обострению отношений между президентом Франции Николя Саркози и лидером ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, Ле Пен обвинила Саркози в попытке использовать общенациональный праздник для своей предвыборной компании.

Президент заявил, что не согласен с этими обвинениями.