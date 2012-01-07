«Последняя баррикада» проведет вертеп в поддержку Луценко

Художественное объединение «Последняя баррикада» в этом году проведет шестой «Звездный вертеп» 13 января 2012 года в Киеве под стенами Лукьяновского СИЗО, где уже больше года содержится председатель партии «Народная самооборона», бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона", об этом заявил народный депутат от НС, организатор художественной акции Олесь ДОНИЙ.

По его словам, в вертепе, как всегда, примут участие лучшие украинские музыканты, актеры, литераторы, политики и журналисты. Среди них также постоянные участники «Звездных вертепов» - Владимир АРЬЕВ, Евгений НИЩУК, Юрий ГРИМЧАК, Юрий СТЕЦЬ, Артем ПОЛЕЖАКА, Юрко ЖУРАВЕЛЬ, Яна КОНОТОП, Сашко ЛИРНИК и другие.

«Это люди, которых объединяют уважение к украинским традициям и дружба на протяжении долгих лет», - отметил О.ДОНИЙ.

«Сегодня один из наших друзей и постоянный участник наших вертепов – Юрий ЛУЦЕНКО – несправедливо заключен и сидит в Лукьяновском СИЗО, поэтому и место проведения нынешнего вертепа соответствующее», - добавил О.ДОНИЙ.

«Мы предлагаем всем, кто уважает украинскую культуру и традиции, ценит настоящую дружбу и чувствует себя настоящим патриотом Украины – присоединиться к нам. В пятницу, 13 января 2012 года, в 12.00 мы приглашаем всех под стены Лукьяновского СИЗО (ул. Дегтяревская, 13)», - сказал организатор мероприятия.

«Вертеп – это смех, смех – это оружие. Это – наше оружие!», – отметил О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.