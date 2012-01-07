Монету из Керчи продали в США за 3 млн. долларов

Древнегреческая монета, на которой изображена голова сатира, продана за 3,25 млн. долларов в Нью-Йорке (США), установив аукционный рекорд стоимости среди нумизматических лотов.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома Baldwin’s.

Специалисты назвали золотую монету из Пантикапея одним из самых ценных образцов нумизматического коллекционирования.

Аукцион привлек внимание примерно двухсот коллекционеров. Продажа монет из коллекции Просперо, которая собиралась с 1960 по 1991 годы, длилась около восьми часов и завершилась утром 5 января. Проданы все 642 лота. По предварительным подсчетам организаторов, по итогам торгов удалось выручить около 25 млн. долларов.

Пантикапей был основан на месте современной Керчи выходцами из Милета в конце VII века до н. э. Акрополь располагался на горе, называющейся сегодня Митридат, и в пору расцвета занимал около 100 га.