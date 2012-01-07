Янукович: Рождество объединяет и примиряет нас
10:13, 07 января 2012Политика
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Президент желает мира и достатка
ПрезидентУкраиныВикторЯНУКОВИЧпоздравилукраинскихсРождеством Христовым.
Текстпоздравления размещеннаофициальном сайте главы государства.
«РадостьрожденияСына Божиянаполняет нашисердцатепломинадеждой.Рождествообъединяетипримиряетнас.ВедьсегодняСпасительнесетсветдобраилюбвив каждый дом»,-подчеркивает Президент.
Януковичпожелал всемрадостных,веселых праздников.
«Пусть ваширодные и близкиебудутздоровыисчастливы.Авкаждом домецарит мир,достатоки согласие.Многаяи благая летаУкраине иукраинскому народу!Христосродился!Славим Его!»,-передалПрезидент.
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