Янукович: Рождество объединяет и примиряет нас

10:13, 07 января 2012
Политика
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Президент желает мира и достатка

ПрезидентУкраиныВикторЯНУКОВИЧпоздравилукраинскихсРождеством Христовым.

Текстпоздравления размещеннаофициальном сайте главы государства.

«РадостьрожденияСына Божиянаполняет нашисердцатепломинадеждой.Рождествообъединяетипримиряетнас.ВедьсегодняСпасительнесетсветдобраилюбвив каждый дом»,-подчеркивает Президент.

Януковичпожелал всемрадостных,веселых праздников.

«Пусть ваширодные и близкиебудутздоровыисчастливы.Авкаждом домецарит мир,достатоки согласие.Многаяи благая летаУкраине иукраинскому народу!Христосродился!Славим Его!»,-передалПрезидент.

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