Янукович: Рождество объединяет и примиряет нас

Президент желает мира и достатка

ПрезидентУкраиныВикторЯНУКОВИЧпоздравилукраинскихсРождеством Христовым.



Текстпоздравления размещеннаофициальном сайте главы государства.



«РадостьрожденияСына Божиянаполняет нашисердцатепломинадеждой.Рождествообъединяетипримиряетнас.ВедьсегодняСпасительнесетсветдобраилюбвив каждый дом»,-подчеркивает Президент.



Януковичпожелал всемрадостных,веселых праздников.



«Пусть ваширодные и близкиебудутздоровыисчастливы.Авкаждом домецарит мир,достатоки согласие.Многаяи благая летаУкраине иукраинскому народу!Христосродился!Славим Его!»,-передалПрезидент.

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