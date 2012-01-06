На Рождество в колонии будут петь псалмы, но Тимошенко их не услышит

В Качановской женской колонии под Харьковом, где находится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, готовят праздничную программу для заключенных.

Как пишет газета “Сегодня” (№3 от 6 января), ссылаясь на пресс-секретаря Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Юрия ЧУМАКА, на Рождество в колонии планируется концертная программа от религиозной организации баптистов "Ясная поляна".

По его словам, баптисты будут петь псалмы, читать проповеди и раздадут продуктовые пакеты, куда входят консервы, лук, чеснок, яблоки, печенье и конфеты.

Также Ю.ЧУМАК сообщил, что в праздничном меню обязательно будут кутья и пирожки. А в церкви при колонии состоится богослужение.

"Практически все осужденные в Качановской колонии питаются из одной столовой. Поэтому, скорее всего, Юлии Владимировне предложат кутью, но вот захочет ли она ее есть, решит сама. Вчера у нее была дочь Женя, передала что-то домашнее", - сообщили газете тюремщики.

По информации издания, в колонии также собирается выступить харьковская певица Марина КЕХТЕР. Она выступала там на праздники в предыдущие годы.

Однако рождественский концерт Ю.ТИМОШЕНКО смотреть не разрешат, поскольку у нее нет права покидать камеру СИЗО.