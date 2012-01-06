Дочка Тимошенко пока не будет просить политического убежища за рубежом

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО пока не намерена просить политического убежища за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Если давление будет увеличиваться, если власти будут преследовать и ее, то мы будем принимать подобные решения», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня чешская газета Pravo со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Чехии написала, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО попросил политического убежища в Чехии.

Газета подчеркивает, что обращение о получении убежища А.ТИМОШЕНКО подал в конце 2011 года.

В партии «Батькивщина» пояснили, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО был вынужден выехать из Украины и обратиться к правительству Чехии с просьбой о политическом убежище в связи с усиленным давлением на лидера оппозиции через ее семью.