Ивано-Франковский облсовет объявил Год УПА и «Пласта»

Ивано-Франковский областной совет объявил 2012 год в регионе Годом Украинской повстанческой армии, Национальной скаутской организации Украины «Пласт», проводника Организации украинских националистов Ярослава Стецько и Героя Украины Олексы Гирныка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского облсовета, соответствующее решение по этому поводу 5 января принято на сессии облсовета.

Согласно решению, планируется выделить средства для финансирования мероприятий по празднованию этих выдающихся дат.

Районным советам, райгосадминистрациям и исполнительным комитетам городских советов городов областного значения рекомендовано провести в населенных пунктах области тематические мероприятия, торжественные сборы, возложение венков и цветов к могилам и памятникам борцам за свободу Украины с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, школьников и студентов.

В свою очередь Ивано-Франковска областная государственная администрация своими распоряжениями также утвердила план мероприятий по празднованию в области 100-летия Национальной скаутской организации Украины «Пласт» и 100-летия со дня рождения Героя Украины О.Гирныка.

Справка УНИАН. 14 октября 2012 года исполняется 70 лет со дня создания УПА. В Украине годовщину создания УПА официально празднуют с 2005 года.

12 апреля 2012 года исполняется 100 лет с официальной даты основания скаутской организации Украины «Пласт».

19 января 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения Ярослава Стецько – активного деятеля ОУН. С 1941 года он был первым заместителем проводника ОУН-Б Степана Бандеры. В 1942-1944 годах находился в немецком концлагере. После освобождения руководил антибольшевистским блоком народов, был председателем Провода ОУН-Б.

27 марта 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения О.Гирныка, который 21 января 1978 года совершил самосожжение возле могилы Тараса Шевченко в Каневе в знак протеста против русификации Украины.