На акции протеста возле Качановской колонии украли голову с чучела

В Харькове во время акции протеста возле Качановской исправительной колонии киевских сторонников экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО неизвестные украли голову с чучела Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает Сomments.ua, в митинге приняли участие несколько десятков человек.

Участники акции привезли в Харьков чучела В.ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА. В ходе митинга голову с чучела В.ЯНУКОВИЧА украли. По словам очевидцев, неизвестные люди подъехали на автомобиле, быстро вышли из машины, сорвали с чучела голову и увезли в неизвестном направлении.

За исключением этого инцидента акция прошла мирно – столкновений с милицией не было. Многие сторонники Ю.ТИМОШЕНКО дружески общались с правоохранителями и даже приглашали к себе в гости в Киев.

Около 15.00 митинг закончился и участники акции протеста сели в автобусы и поехали в Киев.

Как сообщал УНИАН, 4 января Харьковский окружной административный суд запретил ВО «Батьківщина» 5-6 января устанавливать палатки и проводить пикетирование Качановской колонии.