Возле Тимошенко прорвало канализацию - ремонтировать обещают долго

В Харькове, по ул. Каштановой, вблизи Качановской исправительной колонии, где сейчас находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ремонтируют канализационный коллектор, ремонт может затянуться на нескольких недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует сайт Харьковского горсовета со ссылкой на главного инженера коммунального предприятия «Харьковводоканал» Александра КОВАЛЕНКО.

По его информации, вечером 3 декабря от абонента «Харьковводоканала», проживающего по ул. Каштановой, поступила заявка о прорыве канализационного коллектора.

«На место аварии выехали специалисты, которые обнаружили проседание трубы канализационного коллектора. Сети изношены, и нуждаются в ремонте, поскольку фекальные воды могут стать источником заражения. Судя по ходу земельных работ, по количеству уже вынутого грунта, мы можем говорить о большом объеме работ на этом участке», - сообщил А.КОВАЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня составят график работ, однако их продолжительность зависит от характера повреждения. Например, если поврежден весь участок канализационной сети, то ее нужно полностью перекладывать. Такой ремонт, утверждает А.КОВАЛЕНКО, может занять до нескольких недель, но специалисты постараются максимально сократить сроки работ.

Сообщается, что на сегодняшний день государственная автоинспекция перекрыла ул. Каштановую от пр. Гагарина до ул. Морозова, над поврежденным участком коллектора уже снимают асфальтовое покрытие. На место аварии завезли несколько машин песка, чтобы по окончании ремонта оперативно засыпать разрытие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, во дворе дома напротив входа в Качановскую исправительную колонию № 54 пожарные службы искали источник возгорания. По словам работников МЧС, в пожарную службу поступил звонок о пожаре во внутреннем дворе здания. После чего на место события прибыли три пожарные машины. Однако информация о пожаре не подтвердилась.

Кроме того, перед воротами колонии рабочие коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» проводят ремонтные работы. По словам руководителя ремонтной бригады, проводится чистка канализации, и работы будут длиться, по меньшей мере, на протяжении сегодняшнего дня. При этом ремонтники перегородили тротуар по улице Каштановой, и прохожим приходится выходить на проезжую часть. Под стенами Качановской колонии продолжается акция сторонников экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО.