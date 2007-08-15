Член ЦИК Охендовский предлагает рассмотреть список БЮТ уже сегодня

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предлагает включить вопрос о регистрации кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко в повестку дня сегодняшнего заседания Комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас члены ЦИК обсуждают это предложение.

До этого они приняли за основу повестку дня заседания, которая состоит из шести вопросов и в нем не было вопроса о регистрации списка БЮТ.