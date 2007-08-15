Член ЦИК Охендовский предлагает рассмотреть список БЮТ уже сегодня
16:22, 15 августа 2007Политика
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Предложение обсуждается
Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предлагает включить вопрос о регистрации кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко в повестку дня сегодняшнего заседания Комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас члены ЦИК обсуждают это предложение.
До этого они приняли за основу повестку дня заседания, которая состоит из шести вопросов и в нем не было вопроса о регистрации списка БЮТ.
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