Поддержит ли Обама присуждение Нобелевской премии Тимошенко

Лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась с официальным письмом к Президенту США Бараку ОБАМЕ, в котором просит его поддержать выдвижение лидера украинской оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП.

«Прошу Вас, как лауреата Нобелевской премии мира, выдвинуть Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира 2012 года «За бескомпромиссную борьбу за политические и экономические свободы», - говорится в обращении Н.КОРОЛЕВСКОЙ к американскому Президенту.

По ее мнению, политический процесс над Ю.ТИМОШЕНКО - это вызов всему демократическому мировому содружеству, покушение на основополагающие принципы прав человека, верховенство права и демократии. «От того, как мировое сообщество отреагирует на этот вызов, будет зависеть направление развития общественно-политической жизни не только в Украине, но и во всей Восточной Европе на долгие годы вперед», - отметила народный депутат.

«Весь мир понимает: Ю.ТИМОШЕНКО - политический диссидент, которая пострадала за европейские ценности, за европейское будущее Украины, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Ее судьба является примером того, как, не жалея своих собственных сил, здоровья и жизни, человек может бороться за право своего народа жить свободно в процветающей демократической европейской стране. В лице Ю.ТИМОШЕНКО каждый гражданин Украины получит Нобелевскую премию».

Также лидер УСДП намерена обратиться за поддержкой и к другим известным лауреатам Нобелевской премии мира.

Напомним, Президент США Б.ОБАМА в 2009 году был награжден Нобелевской премией мира «За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между народами».

Согласно регламенту, право вносить предложения на Нобелевскую премию мира имеют: члены национальных парламентов и правительств государств; члены международных судов; ректоры университетов, профессора общественных наук, истории, философии, юриспруденции и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и институтов внешней политики; лица, награжденные Нобелевской премией мира; члены Советы Нобелевского комитета, которые были награждены Нобелевской премией мира; действующие и бывшие члены Нобелевского комитета; бывшие советники, назначенные Нобелевским институтом.

Ранее сообщалось, что БЮТ готовит документы для номинирования Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира.