Мэр Львова замышляет масштабную кадровую чистку в горсовете

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ с целью экономии средств предлагает сократить в 2012 году 100 работников городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с таким предложением А.САДОВЫЙ выступил сегодня во время рассмотрения на заседании исполнительного комитета вопроса относительно бюджета города на 2012 год (решение исполнительного комитета «Об основных показателях общего фонда городского бюджета г. Львова на 2012 год» - УНИАН).

«Я думаю, что этот год будет одним из наиболее сложных, и мы должны показать пример с себя. Мы должны сократить 100 работников городского совета. Это болезненный шаг. Других вариантов нет. Потому что мы не насобираем 145 млн. на жилищно-коммунальное хозяйство», - отметил мэр.

Соответственно, городской председатель Львова предложил сократить расходы на государственное управление.

Согласно сообщению пресс-службы, исполнительный комитет поддержал предложение А.САДОВОГО и утвердил расходы по государственному управлению на 2012 год в сумме 101 млн. 500 тыс. грн., тогда как в проекте решения предлагалось предусмотреть 113 млн. грн. на данные потребности.

Как отметил мэр Львова, комментируя решение исполкома, «речь идет о том, что сумма, которая решением исполнительного комитета сегодня утверждена на управление, значительно меньше, чем в 2011 году. Нужно учесть, что имеется индексация, возросла минимальная заработная плата. Мы сознательно пошли на уменьшение суммы, потому что должны сами показывать пример. Нет другого варианта, как сокращение. Речь идет о как минимум 100 работниках. Будем пересматривать все департаменты, все должности. Я сегодня дам распоряжение, чтобы любые оформления на работу согласовывались только с отделом кадров Львовского городского совета, даже решения в районных администрациях. В этом году переходим на достаточно жесткий режим экономии».

Окончательные показатели бюджета Львова должны быть утверждены на сессии городского совета, запланированной на 10 января.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на сегодняшний день в структуре Львовского городского совета насчитывается около 1300 работников.