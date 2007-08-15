Янукович отозвет с пляжей чиновников, которые валят план

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству финансов и Министерству экономики немедленно отозвать из отпусков руководителей государственных предприятий и министерств, которые не выполняют заданий по пополнению доходной части бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«У нас есть отставание, и за две недели до начала сентября мы его должны преодолеть. Это очень серьезная работа, и каждый из вас будет нести персональную ответственность. Хоть на копейку до сентября не будет обеспечена доходная часть бюджета, будут приняты самые жесткие меры при всем уважении к вам», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» (с поправками) установлены доходы госбюджета в размере 157,287 млрд. грн., в частности, доходы общего фонда госбюджета - 125,443 млрд. грн. и доходы спецфонда - 31,8 млрд. грн.

По итогам января-июля доходы общего фонда государственного бюджета обеспечены в сумме 65 млрд. 540 млн. грн., или 104% от запланированных.