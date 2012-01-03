Власенко пустили к Тимошенко

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН, Сергей ВЛАСЕНКО и Сергей ПАШИНСКИЙ посетили колонию №54 в Харькове, где содержится экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на председателя парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» А.КОЖЕМЯКИНА.

Депутаты встретились с руководителем областного управления пенитенциарной службы Украины в Харьковской области. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, во время встречи депутаты подняли вопрос о безопасности Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы выставили требование, чтобы безопасность Юлии ТИМОШЕНКО была на высшем уровне», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

Он также сообщил, что С.ВЛАСЕНКО как защитник сейчас находится у Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, С.ПАШИНСКИЙ выразил надежду, что руководство харьковских пенитенциарных учреждений будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства, с соблюдением всех прав и требований закона.

«Мы надеемся, что условия содержания Юлии Владимировны будут отвечать украинским стандартам и всем европейским конвенциям, к которым мы присоединились», - подчеркнул он.

Также сегодня Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить ее дочь Евгения.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.