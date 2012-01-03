Во Львове все-таки будет стадион и аэропорт имени Бандеры?

Депутат Львовского городского совета Юрий Михальчишин уверяет, что во Львове обязательно будут аэропорт и стадион имени Степана Бандеры. "У нас должен быть аэропорт имени Степана Бандеры. Не хочу ни на кого показывать пальцем... Но у нас будет и аэропорт имени Бандеры, и стадион имени Бандеры, и весь город будет имени Бандеры, поскольку он является его живым символом" - отметил депутат. В свое время городской совет проголосовал за обращение к правительству, в котором была просьба назвать аэропорт во Львове имени лидера ОУН. Одновременно мэр Львова выдвинул альтернативное предложение - предоставить аэропорту имя короля Даниила Галицкого. Именно это предложение получило поддержку в Киеве и аэропорт во Львове стал королевским. Напомним, ранее президент Виктор Янукович не отрицал возможность назвать аэропорт именем Степана Бандеры. "Решение будет принимать местный совет. Какое бы он решение не принял, согласно украинскому законодательству так и будет", - подчеркнул президент.

ТСН