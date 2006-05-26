У Газпрома ”достаточно аргументов” для повышения цены на газ для Украины

Повышение цены на российский газ для Украины диктует рынок, заявил запред правления Газпрома Александр Медведев.

"В нашем контракте, который мы подписали, цена была согласована на первое полугодие 2006 года. Конец первого полугодия не за горами, и стороны, согласно условиям контракта, будут обсуждать цену на последующий период", - сказал Медведев в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможном повышении цены на газ для Украины.

"Поскольку рынок газа менялся в сторону повышения в начале года, было понятно, что и цена должна измениться в сторону повышения", - подчеркнул зампред правления Газпрома.

По его словам, у компании "достаточно аргументов для повышения цены".

РИА "Новости"