У Газпрома ”достаточно аргументов” для повышения цены на газ для Украины
20:18, 26 мая 2006Политика
817
Об этом заявил Александр Медведев в Берлине
Повышение цены на российский газ для Украины диктует рынок, заявил запред правления Газпрома Александр Медведев.
"В нашем контракте, который мы подписали, цена была согласована на первое полугодие 2006 года. Конец первого полугодия не за горами, и стороны, согласно условиям контракта, будут обсуждать цену на последующий период", - сказал Медведев в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможном повышении цены на газ для Украины.
"Поскольку рынок газа менялся в сторону повышения в начале года, было понятно, что и цена должна измениться в сторону повышения", - подчеркнул зампред правления Газпрома.
По его словам, у компании "достаточно аргументов для повышения цены".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter