Янукович поздравил Обаму с 20-летием дипотношений Украины и США

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМУ по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Приятно отметить, что Ваша страна последовательно поддерживает Украинское государство в укреплении демократии, внедрении экономических и социальных реформ, усилении энергетической безопасности и в других важных вопросах национального развития», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «сегодня украинско-американские взаимоотношения базируются на принципах и ценностях, отраженных в Хартии Украина - США о стратегическом партнерстве, которая также определяет двустороннюю повестку дня на перспективу».

«Мы ценим наш конструктивный политический диалог и готовы к продолжению совместной работы с целью всестороннего углубления украинско-американского взаимовыгодного сотрудничества и развития межгосударственных отношений на благо народов двух стран», - отметил Президент Украины и пожелал Президенту США крепкого здоровья и всевозможных успехов, а дружественному американскому народу - мира и процветания.