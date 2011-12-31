Кравчук: все кивают на Президента, но я знаю, что не все так просто

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что Европейский суд по правам человека примет в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО демократическое решение.

Такое мнение он высказал в интервью 5-у каналу в пятницу.

«По моему мнению, Европейский суд примет по отношению к ней демократическое решение», - сказал он. В то же время, экс-Президент отметил, что Украина должна отнестись к любому решению Евросуда с уважением. Л.КРАВЧУК также отметил, что в справедливость нашей судебной системы он не верит. «Я не верю, что наша судебная система может что-то изменить и может доказать, что она руководствуется ценностями гуманизма, не забывая о букве Закона», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он считает, что в новом году всем ветвям власти стоило бы собраться, чтобы обсудить комплекс существующих проблем и найти пути их решения.

«Стоило бы собраться под каким-нибудь куполом Верховной Раде, Президенту, правоохранительным органам, судам и подумать. Не о ТИМОШЕНКО, а подумать, как нам обеспечить верховенство права, демократию, права человека, как нам обеспечить принятие законов и выполнять их», - сказал он. Л.КРАВЧУК отметил, что сейчас очень многие люди обвиняют во всем Президента. «Сейчас все кивают на Президента, но я как человек, который был Президентом, знаю, что не все так просто», - сказал Л.КРАВЧУК.