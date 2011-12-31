Рух о Тимошенко, фобиях и днях, неприятных Януковичу лично

Народный рух Украины выразил несогласие с решениями властей об этапировании экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в колонию и об отмене Дня Свободы.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН пресс-службой НРУ.

В заявлении отмечается, что в течение одного дня Украина стала свидетелем “проявления двух самых страшных для этой авторитарной власти комплексов или фобий: ЮТ и народа”.

По словам руховцев, этапирование ночью Ю.ТИМОШЕНКО в колонию напоминает методы советской власти. “Неспособную самостоятельно передвигаться женщину везут к месту заключения в лучших сталинских традициях. Причем это делается под звуки лживой информации от представителей режима о том, что заявления в СМИ о намерениях ночью «этапировать» Юлию ТИМОШЕНКО не отвечают действительности”, - говорится в заявлении.

При этом НРУ отмечает, что решение Шевченковского райсуда о содержании Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО игнорируется властью. “За этим позорным актом кроется страх режима даже перед упрятанной за решетку Юлией ТИМОШЕНКО и неотвратимой реакцией украинского общества”, – говорится в заявлении.

Что касается отмены Дня Свободы, то, по убеждению руховцев, это произошло из-за “неприятных воспоминаний о страхе и своем бессилии перед миллионами своих граждан во время Помаранчевой революции”.

Установление Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Дня Соборности и Свободы стало, по убеждению НРУ, “механической подменой понятий”.

“Дополнение «Свободы» стремится стереть из человеческой памяти события 2004 года, неприятные для ЯНУКОВИЧА лично. День Свободы и День Соборности - это разные праздники, поскольку базируются на разных исторических событиях и явлениях”, – говорится в заявлении.

Соответствующие решения власти в преддверие Нового года, отмечают в НРУ, были приняты, чтобы “воплотить в жизнь все свои акты мести и перевернуть демократическую страницу украинской истории”.

“Достижения Помаранчевой революции, то, за что стояли миллионы украинцев, хотят убрать не только из учебников истории, но и вырвать из памяти граждан. ЯНУКОВИЧ стремится превратить украинцев в бессловесную массу, «которая плачет, но покорно идет на бойню», - подчеркивают в партии.

Народный рух Украины выражает убеждение, что никто не сможет стереть из человеческой памяти ценности свободы, демократии и веры в Украину. “Не власть назначает Дни Свободы – их назначает народ, как и не власть определяет, кто должен быть Героем, а кто уйдет в небытие. Издеваясь над лидером украинской оппозиции, уничтожая памятные для миллионов украинцев даты, власти только кажется, что забирают Свободу, в действительности она строит тюремные заборы вокруг себя”, – подчеркивается в заявлении.