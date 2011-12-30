МИД Польши «огорчен» этапированием Тимошенко в колонию

20:49, 30 декабря 2011
Политика
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Все это очень вредит имиджу Украины

Министерство иностранных дел Польши «огорчено» развитием дела бывшего главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которую сегодня доставили из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Харьковской области.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в Министерстве, комментируя сегодняшнюю перевозку экс-премьера.

«Много раз и на разных уровнях Польша высказывала украинской власти однозначную позицию: политическое и избирательное использование правосудия не соответствует европейским демократическим ценностям и очень вредит имиджу Украины», - говорится в ответе Министерства на запрос агентства.

«Решительность, с которой Киев, вопреки этой позиции, которую озвучивают во многих европейских столицах, действует, на самом деле очень огорчает», – отметили в польском МИД.

Ведомство также напомнило, что Польша с момента провозглашения независимости Украины ведет активный диалог не только с украинскими властями, но и с общественными организациями и представителями оппозиции.

«Желаем Украине успешного демократического развития», – пожелали в МИД, отметив, что в последнее время польские власти активизировали контакты с представителями украинской оппозиции.

В то же время, ведомство не уточнило, какое влияние на отношения Украины с ЕС будет иметь сегодняшнее этапирование Ю.ТИМОШЕНКО в колонию.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в начале 2011 года возбудила несколько уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО, среди которых главное обвинение касалось превышения служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году.

В начале августа Печерский суд Киева дал согласие на арест Ю.ТИМОШЕНКО, а в октябре осудил ее к семи годам лишения свободы, что в свою очередь остро осудили ЕС и США, а также Россия, которая заявляет о легальности подписанного три года назад газового контракта.

23 декабря апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции, который сама Ю.ТИМОШЕНКО называет местью В.ЯНУКОВИЧА, категорически отбрасывая все предъявлены ей обвинения.

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