Тимошенко оставили без передач до 3 января

Народным депутатам из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые прибыли в Харьков, отказали в свидании с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО в Качановский колонии и не разрешили передать ей необходимые вещи.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», заявил народный депутат Владимир ФИЛЕНКО.

Он рассказал, что приблизительно в 17:00 он прибыл в Качановскую колонию в Харькове. «Меня вместе с депутатом облсовета от БЮТ Иваном ВАРЧЕНКО провели к начальнику колонии Ивану ПЕРВУШКИНУ, но дальше начальника колонии мы не попали. Он нам объяснил и предоставил соответствующие бумаги, которые свидетельствуют, что Юлия Владимировна находится в распоряжении главного следственного управления СБУ и поэтому все разрешения о возможных встречах с ней, передачах, нужно брать в СБУ», - сказал народный депутат.

По его словам, «все попытки отдать передачу уперлись в то, что это возможно сделать только в рабочие дни с 9.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней».

«Предпраздничный и последний день месяца - санитарные дни, когда передачи тоже не принимаются. Это значит, что только 3 января мы сможем ей передать вещи, необходимые для жизни», - возмутился депутат.

Также, по словам В.ФИЛЕНКО, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья, Ю.ТИМОШЕНКО содержится не в медчасти, а в обычной камере с еще одной женщиной.

«В каком корпусе и в какой камере - нам тоже не сказали», - сообщил народный депутат.

Он также добавил, что днем под колонией собрались несколько сотен активистов и сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, которые провели митинг.

Сейчас В.ФИЛЕНКО вместе с другими депутатами остается в Харькове для того, чтобы вместе с Харьковской организацией «Батькивщины» завтра поздравить Ю.ТИМОШЕНКО с Новым годом.

«Сейчас думаем, как это сделать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.