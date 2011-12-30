У Азарова обрадовались словам Путина, что наша труба без дела стоять не будет
"Переговоры будут идти по плану"
Украина положительно оценивает намерение России как можно скорее продолжить переговоры по разрешению газовых вопросов.
Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.
«Переговоры будут идти по намеченному плану. Но если с российской стороны поступит конкретное предложение их ускорить, то Украина, естественно, положительно это воспримет», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.
Он отметил, что Украина также приветствует заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что украинская ГТС будет востребована в дальнейшем с учетом ростам спроса на газ в Европе.
В.ЛУКЬЯНЕНКО напомнил, что Украина выступает за создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС с участием российских поставщиков, украинских транзитеров и европейских потребителей газа.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил "Газпрому" как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума. "Прошу эти переговоры продолжить исходя из того, что Украина была, есть и будет нашим стратегическим партнером", - сказал В.ПУТИН.
При этом он отметил, что газотранспортная система (ГТС) Украины, безусловно, будет востребована с учетом роста спроса на газ в Европе.
29 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.
Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.