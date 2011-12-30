У Азарова обрадовались словам Путина, что наша труба без дела стоять не будет

Украина положительно оценивает намерение России как можно скорее продолжить переговоры по разрешению газовых вопросов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Переговоры будут идти по намеченному плану. Но если с российской стороны поступит конкретное предложение их ускорить, то Украина, естественно, положительно это воспримет», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что Украина также приветствует заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что украинская ГТС будет востребована в дальнейшем с учетом ростам спроса на газ в Европе.

В.ЛУКЬЯНЕНКО напомнил, что Украина выступает за создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС с участием российских поставщиков, украинских транзитеров и европейских потребителей газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил "Газпрому" как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума. "Прошу эти переговоры продолжить исходя из того, что Украина была, есть и будет нашим стратегическим партнером", - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что газотранспортная система (ГТС) Украины, безусловно, будет востребована с учетом роста спроса на газ в Европе.

29 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.

Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.