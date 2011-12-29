Литвин посетовал, что целый год жил как на вулкане

В течение года, по данным милиции, в Украине состоялось около 160 тысяч разного рода манифестаций, акций, пикетирований, сообщил в интерью газете «Комсомольская правда в Украине» председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, все это не могло не повлиять на работу парламента.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос о том, каким был 2011 год для ВР, сказал: «Есть известная истина: когда находишься в распеченной лаве, температуру своего тела не чувствуешь. Примерно это я ощущал в течение уходящего года, находясь в постоянно извергающемся парламентском вулкане».

По его словам, чтобы понять, каким этот год был для парламента, «необходимо соизмерить его с тем, каким он был для страны». «А он был очень сложным, годом выживания, годом выбора без выбора. Но главное, что у нас всех хватило здравого смысла при множестве конфликтных точек удержать ситуацию в рамках благоразумия. Несмотря на то, что в течение года, по данным милиции, в стране состоялось около 160 тысяч разного рода манифестаций, акций, пикетирований и т.д.», - подчеркнул он.

Как отметил В.ЛИТВИН, особенностью работы Верховной Рады в этом году «была практически стопроцентная поддержка инициатив и предложений, исходящих от Президента и правительства». «Такого еще никогда не было, чтобы решения принимались, что называется, с колес. Парламент обеспечил режим наибольшего благоприятствования для работы исполнительной власти», - добавил он.

В.ЛИТВИН признал: «Разумеется, Верховная Рада должна не просто штамповать предлагаемые правительством законопроекты, а служить фильтром для того, чтобы принимаемые решения соответствовали запросам общества. Но пока, увы, освящая то или иное решение, мы очень часто не учитываем весь комплекс проблем, стоящих перед страной». «И эти точечные законы иногда было бы лучше вовсе не принимать, ибо даже самые полезные из них в общем контексте подчас не срабатывают. А все потому, что нет стратегического видения», - добавил он.

На вопрос, доволен ли он работой парламента за прошедший год, В.ЛИТВИН ответил: «Исходя из того, как чувствуют себя люди, конечно же, нет. Однако нужно понимать: причина этого в том, что парламент, как и наше общество в целом, расколот». По его словам, «никто же не призывает любить власть, но нужно уважать свою страну». При этом он добавил, что «у нас же происходит борьба на взаимное уничтожение и прослеживается упорное нежелание выходить на разумный разговор, цивилизованный диалог».

«Никто не собирается утверждать, что в стране все хорошо и беспроблемно. Но, с другой стороны, беспрестанно твердить, что все исключительно плохо, означает перечеркивать жизнь 46 млн. людей. Они же живут, работают, растят детей и строят планы, связанные со страной, в которой родились! Политики же хотят до основания разрушить и дорваться до власти», - заявил В.ЛИТВИН.