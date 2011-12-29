Новогоднее поздравление Януковича собираются слушать 71,5% украинцев

Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА собираются слушать 71,5% жителей Украины.

Таковы переданные агентству УНИАН данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 9 по 16 декабря.

По данным опроса, в Центральном регионе будут слушать поздравление Президента 63,9% респондентов, в Западном – 71,6%, в Восточном – 75,6%, в Южном – 79,3%.

В то же время 38,1% собираются слушать новогоднее поздравление Президента России. При этом в Западном регионе Украины - 11%, в Центральном – 29,3%, в Восточном – 53,9%, в Южном – 58%.

73,4% опрошенных намереваются отмечать Новый год лишь по киевскому времени, 22,9% - по киевскому и по московскому, 0,9% - только по московскому времени, 0,6% - по другому времени.

В соответствии с результатами опроса, 76% респондентов планируют праздновать Новый год дома (64,6% – потому что считают это семейным праздником, а 11,4% – поскольку не имеют денег на другой отдых), 15,7% – в гостях, 2,1% – в ресторане или баре, 0,4% – за границей, 0,4% – на туристической базе в Украине, 0,9% – на работе, 0,8% – в других местах.

92,5% граждан Украины собираются праздновать Новый Год и православное Рождество, 61,3% - Старый Новый Год. Лишь 10,3% собирались праздновать католическое Рождество, хотя праздником его считают 49% опрошенных.

Традиционно несколько реже, чем в среднем по стране, празднуют Новый год жители Западного региона (85,1%), зато чаще, чем в целом по стране, здесь празднуют православное Рождество (97,4%) и Старый Новый год (77,6 %).

Реже Новый год празднуют пожилые люди - те, кому 60 и больше лет (82,7%). Чем младше респонденты, чем чаще они празднуют Старый Новый год.

Доля тех, кто отмечает этот праздник, растет от 55,9% среди тех, кому 60 и больше лет, до 66,7% среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

Так же несколько выше среди молодежи по сравнению с более старшей возрастной группой доля тех, кто празднует православное Рождество (90,3% среди респондентов в возрасте старше 60 лет и 94,5% среди тех, кому меньше 30 лет) и католическое Рождество (соответственно, 8,4% и 13,8%).

Было опрошено 2008 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 131 населенном пункте (из них 79 городских и 52 сельских поселения). Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.