В субботу, 18 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Сорочинскую ярмарку.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка состоится с 14 по 19 августа 2007 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие ярмарки запланировано на 15 августа.

В этом году в Сорочинской ярмарке запланировано участие свыше 20 зарубежных делегаций.