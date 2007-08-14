Ющенко посетит Сорочинскую ярмарку
14:19, 14 августа 2007Политика
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В субботу, 18 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Сорочинскую ярмарку.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка состоится с 14 по 19 августа 2007 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие ярмарки запланировано на 15 августа.
В этом году в Сорочинской ярмарке запланировано участие свыше 20 зарубежных делегаций.
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