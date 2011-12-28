Попова так взбесил вопрос, что он перешел на русский

Председатель КГГА Александр ПОПОВ категорически отвергает возможность намеренного заражения бездомных животных бешенством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя соответствующую информацию в ряде СМИ.

«Я бред слушать не хочу и мне не нравится, когда это сочиняют, в том числе в СМИ. Этого в принципе быть не может. Тем более от имени власти», - сказал А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что вопросом о численности животных в городе занимается первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, который детально владеет ситуацией.

При этом А.ПОПОВ отметил, что город подходит к решению вопроса исключительно из гуманных принципов.