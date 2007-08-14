В ПР уже привыкли к Мартынюку-юмористу, а к Симоненко - еще нет

В Партии регионов опровергают заявление лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО о том, что “регионалы” поддерживают его стремление возглавить Верховную Раду VІ созыва.

В частности, как сообщает пресс-служба Киевской городской организации Партии регионов, член Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ высказал мнение, что говорить о том, кто возглавит следующий парламент, еще рановато. В то же время, он убежден, что коммунисты будут представлены в президиуме в парламенте 6-го созыва.

«Мы привыкли к Адаму Ивановичу МАРТЫНЮКУ как к вице-спикеру, и без него президиум ВР просто невозможен. Но сможет ли представитель коммунистов возглавить парламент - об этом рановато говорить» - отметил В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, этот вариант пока не рассматривается, «ведь нужно еще посмотреть, какие силы пройдут в парламент».

«Но то, что коммунисты будут в президиуме, это сто процентов, потому что то, что касается Адама Ивановича (МАРТЫНЮКА), то даже оппоненты отмечают его профессиональность, толерантность и чувство юмора», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Говоря о возможном формате коалиции в следующем парламенте, В.ГОРБАЛЬ высказался за поиск механизмов сотрудничества с нынешней оппозицией. Член Партии регионов напомнил, что в свое время, еще до формирования антикризисной коалиции, его политическая сила была первой, кто заявил о возможном формате «широкой» коалиции.

«Сейчас мы осознаем, что коалиция национального единства сработала хорошо, и, конечно, мы за то, чтобы она воспроизвелась и в следующем парламенте», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

В то же время, по его словам, учитывая государственные интересы, «в известной мере необходимо пересмотреть некоторые идеи, и не исключать, что коалиция может иметь более широкий формат».

Но даже если широкая коалиция не будет создана, то, по мнению В.ГОРБАЛЯ, необходимо достичь принципиальных договоренностей по важным вопросам, как, например, изменения в Конституцию. «Чтобы не было такого варианта, когда парламент работает, а Президент просто не подписывает. И тем самым тормозит работу ВР, тормозит развитие государства только потому, что политическая сила, которую он фактически возглавляет, не принимала участия в голосовании», - отметил он.

«Эти вещи нужно снять, пусть даже это не будет оформлено в соответствии с регламентом как коалиция», - добавил В.ГОРБАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 13 августа П.СИМОНЕНКО заявил, что представители Партии регионов поддерживают его стремление возглавить Верховную Раду VІ созыва.