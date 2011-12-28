Житомирский горсовет выразил недоверие исполкому

27 декабря на сессии депутаты Житомирского городского совета большинством голосов проголосовали за недоверие исполкому совета.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос недоверия исполкому инициировали для рассмотрения сессии депутаты от оппозиции - фракции политической партии "Фронт Змін", ВО "Свобода" и БЮТ.

В частности, во время тайного голосования 32 депутата из 41 депутата, который принял участие в голосовании, выразили недоверие исполнительному комитету.

Как рассказал УНИАН депутат Житомирского городского совета от "Фронта Змін" Владимир МИХАЛЕЦ, «голосованию пытались помешать: к голосованию допускали только тех депутатов, кто имел при себе удостоверение". “Этот исполком не был способен руководить городом, доведя до банкротства коммунальные предприятия Житомира (КП "ЖТТУ" и другие - УНИАН). Поэтому депутаты поступили правильно, что отправили его в отставку", - сказал В.МИХАЛЕЦ.

В свою очередь депутат от ВО "Свобода" Сергей ОНИЩУК отметил, что вопрос о недоверии сначала не был внесен в повестку дня, но после рассмотрения ситуации в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении депутаты поддержали такое решение. "Была попытка блокировать голосование, но оно все-таки состоялось", - сказал С.ОНИЩУК.

Во время обсуждения этого вопроса на сессии депутаты от оппозиции отмечали, что мотивацией для отставки исполкома стало промедление с решением неотложных проблем общины - задолженность по заработной плате работникам КП «ЖТТУ», неэффективное исполнение своих функциональных обязанностей, несоблюдение норм действующего законодательства, в частности нарушение закона об информации – о чем было сделано предписание прокуратуры, и т.д.

В результате 32 депутата, что является большинством в городском совете, проголосовали за недоверие исполкому. Из 56 присутствующих только 41 депутат смог принять участие в голосовании. Общий состав Житомирского городского совета - 60 депутатов

За время независимости Украины такое решение Житомирским городским советом принято впервые.