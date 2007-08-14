Из руководства Нашей Украины ушли 15 человек

На минувшей неделе из центрального исполкома партии Народный союз «Наша Украина» (НСНУ) уволились около 15 сотрудников, в том числе 5 руководителей. Об этом пишет Коммерсант-Украинасо ссылкой на высокопоставленного представителя партии. Они заявили, что причиной их ухода стала низкая квалификация нового руководства партии. Их оппоненты считают, что причина увольнения — недовольство членов исполкома своими местами в избирательном списке. Еще одним мотивом отставки могло стать то, что этот шаг увеличивает шансы «отставников» сделать карьеру в новой пропрезидентской партии, которая будет создана после выборов на основе блока «Наша Украина–Народная самооборона».

«В отставку подало в том числе все старое руководство исполкома, работавшее при Романе Безсмертном. Фактически центрисполком обезглавлен»,— заявил собеседник издания. Среди скоропостижно уволившихся – первый заместитель и заместитель главы исполкома , руководители информационного, юридического и аналитического департаментов… Собеседник Коммерсанта допустил, что бреши в руководящем органе Нашей Украины будут расширяться и далее, причем этот процесс может стать неконтролируемым, поскольку «некоторые работали без трудовых книжек, по договорам»…

Издание замечает, что все уволившиеся руководители являются членами команды Романа Безсмертного — бывшего председателя партии «Народный союз „Наша Украина”» и главы исполкома НСНУ. В июле Безсмертный ушел в отставку с поста главы исполкома по собственному желанию, а его место занял Олег Гуменюк — соратник нового главы партии Вячеслава Кириленко.

Собеседники Коммерсанта из числа уволившихся подчеркнули, что остаются членами НСНУ. Почти все они перешли в штаб блока «Наша Украина–Народная самооборона» (НУНС).

Получить комментарий главы исполкома НСНУ Олега Гуменюка изданию не удалось. Но источник в новом руководстве партии, одной из причин увольнения сотрудников исполкома называет то, что «они оказались недовольны своей позицией в избирательном списке». Соратники Романа Безсмертного действительно заняли «непроходные» места в списке НУНС, отмечает Коммерсант. Игорь Жданов оказался под номером 159, Анатолий Луценко — 167, Виталий Бондзик — 212, Татьяна Мокриди (экс-руководитель информдепартамента НСНУ, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания) — 164. Напомним, сам Роман Безсмертный еще до съезда НСНУ отказался участвовать в выборах. Убедительных причин этого он не назвал, заявив только, что отказывается от места в списке в пользу тех, кто еще не был народным депутатом.

Между тем Коммерсант допускает, что у представителей исполкома НСНУ, перешедших в штаб блока, был еще один повод уйти из исполкома партии. Как рассказал член команды Романа Безсмертного, пожелавший остаться неназванным, работа в блоке является более перспективной с точки зрения карьерного роста. «Все идет к тому, что новая партия после выборов будет создаваться не на базе „Нашей Украины”, а на базе структур блока. Так что эта работа интереснее и важнее»…