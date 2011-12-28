Кино о войне покажут бесплатно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 4105-VI «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» относительно бесплатного показа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, законом предусмотрено дополнить статью 2 (формы увековечения Победы и подвига народа-победителя) Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» абзацем такого содержания: бесплатного показа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в кинотеатрах и других заведениях культуры государственной и коммунальной форм собственности на протяжении мая.

В пресс-службе отметили, что подписание Президентом Украины этого закона будет способствовать информированности общественности о подвиге защитников и освободителей родной земли, удовлетворению культурных и духовных запросов ветеранов войны и пожилых людей, сохранению памяти о трагических страницах отечественной истории, боевых и трудовых традициях украинского народа, воспитанию у учащейся и студенческой молодежи чувства патриотизма и уважительного отношения к людям старшего поколения, которые в борьбе с фашистскими захватчиками отстояли мир и свободу.

Закон вступает в действие с 1 января 2012 года.