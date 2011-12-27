Луценко назвал две свои главные ошибки

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, уже год находящийся под арестом по обвинению в должностных преступлениях, отмечает, что за это время он стал менее наивным, но убеждения и принципы остались теми же, которых он придерживался во время Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам посредством своих адвокатов.

"За этот год я имел возможность много подумать, вспомнить, проанализировать, я стал лучше понимать жизнь, стал менее наивным: Но и сегодня был бы тем же ЛУЦЕНКО на Майдане, и не договаривался бы с бандитами и их политическими покровителями, когда работал в МВД", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я всегда любил жизнь, а в милиции видел ее теневую сторону. На Майдане я любил политику, а в кулуарах власти я увидел ее нутро", - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Анализируя свою работу в МВД, он отметил, что "в милиции было многое сделано, но, в основном "бандитам - тюрьмы" - это была работа без права на победу".

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что главными своими ошибками считает "веру в намерения ЮЩЕНКО (бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО) и согласие возглавить МВД при генпрокуроре, который работал на Партию регионов".