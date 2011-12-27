Регионалы назвали «главного рулевого» своего избирательного штаба

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ возглавил избирательный штаб Партии регионов.

Об этом в интервью «Главкому» сообщил народный депутат Украины, первый заместитель главы Партии регионов Владимир РЫБАК.

«Я не хочу делать из этого секрет. Андрей Петрович КЛЮЕВ утвержден начальником штаба в выборной кампании Партии регионов», - отметил он.

Отвечая на вопрос, как Партия регионов планирует исправлять ситуацию со своим низким рейтингом, В.РЫБАК отметил, что в партии работают над этим вопросом. По словам В.РЫБАКА, в партии достаточно технологов «украинских и не только». «Мы подготовили соответствующую программу, сейчас ее рассматриваем. Придет время, утвердим. В рамках этой стратегии будем действовать», - сказал он.

В.РЫБАК не исключил, что Партия регионов будет согласовывать кандидатов по мажоритарным округам со своими партнерами – Народной партией и КПУ. «Это наши партнеры. Консультации соответствующие идут, особенно по мажоритарным округам. В партийном плане мы партнеры, и нападение коллег по большинству друг на друга на выборах исключаем», - отметил В.РЫБАК.

В тоже время он уверен, что представители этих партий не пойдут в одном партийном списке с ПР. «Если они идут на выборы партией, то я исключаю такое баллотирование. Вы же имеете в виду, что кто-то из значимых людей пойдет по нашему списку, но такого точно не будет», - отметил В.РЫБАК.