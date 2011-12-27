У Попова нацелились в следующем году насобирать почти 14 миллиардов

Общий объем поступлений в бюджет Киева на 2012 год, без учета трансфертов, будет составлять 13,7 млрд. грн., в том числе в общий фонд – 11,6 млрд. грн. и 2,1 млрд. грн. - в специальный фонд.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Также власти города надеются получить субвенции из государственного бюджета в общий и специальный фонд в размере 2,6 млрд. грн.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, проектом бюджета столицы не предусмотрено предоставление каких-либо дополнительных льгот, в частности, по оплате за землю, кроме тех, которые определены Налоговым кодексом Украины как нормы прямого действия. Для всех налогоплательщиков предложены равные условия.

Он отметил, что налог с доходов физических лиц остается основным источником наполнения доходной части общего фонда бюджета города. Удельный вес налога с доходов физических лиц в доходах общего фонда бюджета Киева составляет – 62,4%, и в следующем году, по сравнению с текущим, увеличится на 1 млрд. грн. – до 7,2 млрд. грн.

Заместитель председателя КГГА отметил, что в следующем году ожидается двукратный рост поступлений от платы за землю – это второй по объему источник наполнения общего фонда.

«В этом году от платы за землю мы получили 1,9 млрд. грн. В 2012 году, по нашим оценкам, эта сумма будет составлять 3,8 млрд. грн. Такой стремительный рост показателей обусловлен тем, что ставка аренды по действующему законодательству составляет 3-12%. При этом в Киеве до сих пор действуют договоры, по которым арендаторы платят 1%. Нами проводится системная работа по перезаключению таких договоров, поэтому в следующем году объем поступлений должен значительно увеличиться», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Согласно обнародованным КГГА данным, в целом в 2012 году в бюджет столицы ожидаются поступления в объеме 16 млрд. 355,9 млн. грн., тогда как на 2011 году этот показатель был утвержден на уровне 14 млрд. 396,8 млн. грн.

Сегодня Киевсовет рассмотрит проект бюджета столицы на следующий год.