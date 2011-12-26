В МИД уже говорят, что превращать трубу в фетиш – это смешно

Украинская сторона будет продолжать предпринимать попытки найти компромисс с Россией по вопросу снижения цены на газ.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН в комментарии институту.

«Несправедливость этой цены очевидна, в том числе для России. Они продавцы, а мы – покупатели, поэтому им выгодна нынешняя ситуация. России, в принципе, не надо договариваться. Имея такую формулу и такой контракт, они могут позволить себе на семь лет вообще слово «газ» исключить из двустороннего диалога», - отметил он.

«Благодаря Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО) у нас такой замечательный контракт и такая замечательная формула. Вообще-то, если вы внимательно посмотрите на эту формулу, то вы увидите, что сейчас цена на газ, заложенная в бюджет, существенно ниже того коэффициента, на который множится вся остальная часть формулы. То есть, разница в цене на нефть и другие компоненты сейчас позволяет считать 414, а первый элемент, на который все множится – 450. То есть, получается, что формула даже чуть-чуть нам помогает, хотя, на самом деле, конечно, формула убийственная. Как можно было сразу закладывать такую цену – это, конечно, просто невероятно. Она изначально делалась явно на год – до выборов», - полагает О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что в данный момент для пересмотра цены на российский газ предусмотрен набор экономических и политических условий. «Мы готовы на все экономические уступки, это грань гораздо более гибкая. Гораздо менее гибкая грань – политические условия. Мы не можем пожертвовать принципиальными вещами, в первую очередь, европейской интеграцией. Поэтому переговоры сложные», - сказал О.ВОЛОШИН.

При этом дипломат заверил, что на сдачу национальных интересов руководство страны не пойдет. «Мы будем искать приемлемую формулу. Тут, конечно, вопрос такой, что сдачей национальных интересов можно назвать что угодно. При большом желании даже, например, фактор переговоров на русском языке. Конечно, наши Президент и правительство четко понимают, какие есть красные линии, которые нельзя переходить. В первую очередь это все, что может воспрепятствовать подписанию в итоге Соглашения об ассоциации и дальнейшему сближению с ЕС. Что касается судьбы трубы – тут, я думаю, есть консенсус всех разумных людей. Труба в государственной собственности без газа гораздо хуже, чем труба акционированная, но с газом. Превращать экономический актив в фетиш – это смешно. Это всего лишь экономический актив, и он должен работать. Не важно, в чьей собственности. Главное, чтоб работал эффективно, чтобы приносил деньги в бюджет Украины, и главное, сохранял за Украиной статус транзитного государства, что эффективно повышает ее политический вес в регионе. Если мы останемся с трубой и без газа, то, естественно, проиграют все. Поэтому в этом плане, я думаю, всем понятно, что Украина готова идти на широкий компромисс», - считает он.

Также О.ВОЛОШИН отметил, что перед нынешней властью в принципе не стоит вопрос о том, создавать или не создавать газотранспортный консорциум. «Конечно, создавать. Вопрос только – на каких условиях и что еще плюс к этому хотят россияне. Вот все, что идет с плюсом, там сложно. А все, что касается чисто консорциума, то, безусловно, мы хотим трехсторонний консорциум с участием европейских компаний и с надежной гарантией того, что этот консорциум не превратится в механизм политического давления на Украину», - сказал он.

По мнению эксперта, нынешнюю власть от предыдущей отличает ощущение ответственности. «И понимание того, что им тут в этой стране жить. Возможно, и быть оппозицией, но в любом случае – жить их детям и внукам, и в следующем году, и через год, и через пять лет. Вот в чем ситуация и почему так сложно», - полагает О.ВОЛОШИН.