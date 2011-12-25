Пресс-секретарь: очевидно, что Путин вне конкуренции

Премьер-министра, кандидата в президенты России Владимира Путина по-прежнему поддерживает большинство граждан РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя в интервью агентству Франс Пресс прошедшие в субботу митинги оппозиции.

"Как политика и кандидата в президенты Путина по-прежнему поддерживает большинство", - сказал Песков.

"Что касается требований манифестантов, то их мнение было услышано. Мы относимся к нему с уважением. Люди, которые вышли на улицу, - важная часть общества, но они - в меньшинстве", - отметил пресс-секретарь.

По мнению Пескова, "очевидно, что Путин как кандидат в президенты вне конкуренции".

В субботу, напоминает РИА Новости, в России прошли митинги оппозиции. Самый масштабный состоялся на проспекте Сахарова в Москве. Он был согласован с властями, превысил по численности акцию на Болотной площади и, так же, как и акция 10 декабря, прошел без происшествий и задержаний.

По итогам митинга была принята резолюция. Основные требования документа остались такими же, как на митинге 10 декабря:

- аннулирование результатов выборов в парламент и назначение нового голосования,

- освобождение политзаключенных

- изменение избирательного законодательства и регистрация на выборах всех партий.

Кроме того, принято решение создать московскую ассоциацию наблюдателей для контроля за выборами.

Организаторы митинга добавили к резолюции пункт, который призывает граждан не голосовать за кандидата от партии "Единая Россия"на президентских выборах.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 42 процента избирателей.

На втором месте оказался бы лидер коммунистов Геннадий Зюганов с 11 процентами, еще столько же людей заявили, что не пошли бы на выборы. Владимир Жириновский собрал бы 9 процентов, глава "эсеров" Сергей Миронов - 5. Напротив остальных фамилий, включенных в опросный лист: Прохоров, Явлинский, Немцов, Навальный, Дмитриева, Рогозин, Шевчук, - значатся либо 0, либо 1.



По данным того же опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина составил 51 процент. Еще в конце ноября этот показатель составлял 61 процент. В среднем за 11 месяцев 2011 года рейтинг премьер-министра составлял приблизительно 63,8 процента.