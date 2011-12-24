Регионал: Евро? На фиг оно нам нужно было?!

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО считает, что Украине не нужно Евро-2012.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода в субботу.

«Евро? На фиг оно нам нужно было?!», - сказал он.

По его словам, «это какие-то имиджевые вещи, которые нам достались в наследство от ЮЩЕНКО».

«Понятная вещь, что мы должны были закончить объекты и провести это Евро. А я бы лучше построил что-то для сельского хозяйства, что-то для молочной и мясной отраслей, что может кормить наших людей нормальными хорошими продуктами да еще и экспортировать», - заявил «регионал».

«Потому что стадион построили, но его еще и финансировать нужно. А построили какой-то свинокомплекс – работа на местах людям, обращение денег. И кормить можно, и налоги брать», - убежден депутат.

Он считает, что выделение из бюджета безумных денег на стадионы – это не по-хозяйски».

«Провел тогда президент федерации футбола Григорий СУРКИС работу, выиграли – пусть бы они его и финансировали! Собрали бы частных спонсоров. Есть деньги – проводите, нет денег – простите. Нам из государственного бюджета государственные программы финансировать нужно», - сказал В.МАКЕЕНКО.

Он также выразил мнение, что резиденция Межигорья обеспечивает работой жителей ближайших сел.

«Этот объект – на территории Украины. Хуже, когда такие объекты на территории Монако или каких-то островов. Потому что там этот объект строится, там используется рабочая сила, там остаются деньги. А когда он здесь, и на нем работают люди с близлежащих сел, то что в этом плохого?», - удивляется депутат.

Он также выразил удовольствие тем, что за прошлый год «мы не упали ни влево, ни вправо».

«И переговоры как на Запад, так и на Восток закончились ничем. Я лично доволен. Потому что я голосовал за Декларацию о государственном суверенитете в парламенте, за Акт о государственной независимости», - цитирует В.МАКЕЕНКО Украинская правда.