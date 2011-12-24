Москаль рассказал, как шубы превращаются в ершики для унитазов

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ заверяет, что Буковина уверенно занимает третье место в стране по уровню контрабанды.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил на сегодняшней пресс-конференции в Черновцах.

«Буковина исчерпала свой экономический потенциал, а от депутатов местного уровня и общества статистика эту информацию тщательным образом скрывает: Черновицкая область уверенно занимает третье место в стране по уровню контрабанды», - отметил депутат.

Г.МОСКАЛЬ убежден, что это стало результатом провального менеджмента со стороны нынешних руководителей Черновицкой области.

По его словам, для того, чтобы принять реальный бюджет области депутаты должны владеть всей полнотой информации. Кроме того, напомнил депутат, Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» до сих пор не вступил в силу.

«Буковина на 80-90 процентов дотационный регион, то есть зависит от средств именно Государственного бюджета. И принимать при таких обстоятельствах областной бюджет, когда основной финансовый документ страны еще не подписан президентом, по меньшей мере рано», - убежден политик.

«Если сравнить данные о прохождении товаров через румынскую таможню с теми, что их показывают на буковинской стороне границы, то вдруг выясняются интересные вещи. Например, дорогие спиртные напитки, шубы, часы, вобщем, все те предметы роскоши, которые обещал облагать налогом господин ТИГИПКО, легким движением неизвестной руки превращаются в ершики для чистки унитазов, гвозди и прочий хлам. Я также подозреваю о подделке нашими контрабандистами штампов румынских таможенников», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Он сообщил, что за оглашение этой информации ему уже даже угрожали, в том числе вчера, когда он приехал на Буковину, намекая при этом на то, какие «большие» люди за всем этим стоят.

«Дошло уже до того, что сумма нанесенных государству из-за буковинской контрабанды убытков почти сравнялась с годовым бюджетом всей Черновицкой области. Появляется логический вопрос: или здесь все слепые, или в доле», - допустил народный депутат.

«На этом фоне весь областной бюджет дается на откуп одному человеку – главе Черновицкой областной администрации, которого наделили правом перебрасывать средства в межсессионный период. Учитывая, что почти 90 процентов бюджета области - это дотации и субвенции, реально депутаты облсовета будут распределять лишь его десятую часть. Остальными суммами фактически бесконтрольно будет распоряжаться один человек», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, в субботу на заседании сессии Черновицкого областного совета, депутаты большинства отказались предоставить слово Г.МОСКАЛЮ, который приехал на сессию в качестве приглашенного гостя фракцией «Фронт Змін».

В повестке дня сессии было рассмотрение вопроса о бюджете области на 2012 год, программа социально-экономического развития Буковины на следующий год и последним вопросом – выборы нового председателя областного совета.

Когда народный депутат вышел на трибуну, в зале зазвучали свист, крики представителей фракции Партии регионов, после чего из зала к трибуне подошел руководитель фракции ПР, первый заместитель главы Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ, который начал за полы пиджака и рукава стягивать Г.МОСКАЛЯ с трибуны. Возмущенный народный депутат покинул сессионный зал.