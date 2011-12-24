Тимошенко переведут в новую камеру – на четверых, с видеонаблюдением?

Пока Тимошенко лечится в медчасти Лукьяковского СИЗО, в заведении вчера торжественно открыли новый корпус для женщин, который уже окрестили «Юлькиным». Заселять его начнут в субботу.

«Сегодня» побывала в новеньком здании, где, как уверяют тюремщики, каждый сантиметр, кроме туалета и душевых, - под прицелом видеокамер. Это сделали для того, чтобы днем и ночью дежурный смог видеть, как ведут себя арестантки. На массивных дверях несколько замков и мощный засов. Сам же корпус, рассчитанный на 200 узниц, изнутри выкрашен в бело-голубой цвет (по мнению психологов, эта расцветка не напрягает глаза).

Как пишет издание со ссылкой на свои источники среди тюремщиков, в одной из четырехместных камер в ближайшем будущем они могут поселить и Тимошенко. «Учитывая то, что это у нее первая судимость и она не рецидивистка, то ее целесообразнее содержать в четырехместной. Например, в восьмиместных камерах будет совершенно другой контингент. Например, психически неуравновешенные люди», — сказал изданию один из руководителей тюремной службы.

Как выяснила «Сегодня», в четырехместной камере, где может оказаться Тимошенко, двое двухъярусных нар, четыре высоких железных шкафа, стол с лавкой, а ближе к выходу — небольшой санузел. Холодильников и телевизоров пока нет, но тюремщики говорят, что они скоро появятся. Если экс-премьеру будет тяжело психологически, то ее приведут в прямоугольную комнату, усадят в синее кресло и предложат поговорить с психологом.