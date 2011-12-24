Янукович может встретиться с Обамой

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может встретиться с Президентом США Бараком ОБАМОЙ в апреле 2012 года в Сеуле на саммите по ядерной безопасности.

Об этом он сказал в интервью газете “День”.

По словам посла, на данный момент нет планов по осуществлению визита Б.ОБАМЫ в Украину или В.ЯНУКОВИЧА в США.

“Встреча, которая, я ожидаю, состоится – в Сеуле в апреле следующего года. Там будет продолжение саммита по ядерной безопасности, который состоялся в Вашингтоне в 2010-м. Насколько мне известно, и ОБАМА, и ЯНУКОВИЧ планируют туда поехать”, – сказал Дж.ТЕФФТ.

Посол напомнил, что президенты “встречались коротко в ООН, в мае они вместе принимали участие в Польше в обеде, который организовал Президент КОМОРОВСКИЙ во время встречи Президента ОБАМЫ с лидерами Центральной и Восточной Европы”.