Кличко не знает, сколько у него денег: надо у жены спросить

19:39, 23 декабря 2011
Политика
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Но уверен, что счастье в другом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко признался в интервью ТСН.Особливе, что не знает, сколько денег у него на счету.

"Знаете что, нужно у жены спросить, она стопроцентно знает", - цитирует Виталия ТСН.

Кроме того, Кличко-старший считает, что деньги не делают людей счастливыми.

"Некоторые считают, что богатство - это деньги. Может быть, деньги влияют, дают определенную свободу, но уверен, что деньги людей счастливыми не делают", - добавил боксер.

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