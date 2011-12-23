Кличко не знает, сколько у него денег: надо у жены спросить
19:39, 23 декабря 2011Политика
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Но уверен, что счастье в другом
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко признался в интервью ТСН.Особливе, что не знает, сколько денег у него на счету.
"Знаете что, нужно у жены спросить, она стопроцентно знает", - цитирует Виталия ТСН.
Кроме того, Кличко-старший считает, что деньги не делают людей счастливыми.
"Некоторые считают, что богатство - это деньги. Может быть, деньги влияют, дают определенную свободу, но уверен, что деньги людей счастливыми не делают", - добавил боксер.
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