Кличко не знает, сколько у него денег: надо у жены спросить

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко признался в интервью ТСН.Особливе, что не знает, сколько денег у него на счету.

"Знаете что, нужно у жены спросить, она стопроцентно знает", - цитирует Виталия ТСН.

Кроме того, Кличко-старший считает, что деньги не делают людей счастливыми.

"Некоторые считают, что богатство - это деньги. Может быть, деньги влияют, дают определенную свободу, но уверен, что деньги людей счастливыми не делают", - добавил боксер.